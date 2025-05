Luisito Comunica pidió disculpas a los cubanos tras un video que generó males

Luisito Comunica regresó al centro de la conversación luego de publicar un video grabado en Cuba. Lo que parecía otro capítulo de su popular serie terminó desatando una ola de reacciones inesperadas. Esta vez, el enfoque estuvo puesto en los comentarios de sus propios seguidores.

En su recorrido por las calles de La Habana, el youtuber mexicano mostró distintos platos típicos. Como en otras ciudades, buscó probar comidas locales, compartir su experiencia y dar visibilidad a sabores que identifican una cultura. Sin embargo, algo fue distinto esta vez.

Al poco tiempo de que el video se publicó, comenzaron a llegar mensajes de cubanos que viven en la isla. En lugar de sumarse al entusiasmo, muchos señalaron una situación que atraviesa a gran parte de la población: no tienen acceso a esos mismos alimentos.

Una seguidora comentó que nunca en su vida había probado platos como ropa vieja o vaca frita. Otros usuarios reafirmaron la misma idea. La distancia entre lo que mostró el video y lo que enfrenta el ciudadano promedio en Cuba quedó expuesta en los comentarios.

Ante esto, Luisito eligió no ignorar las críticas. A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje reflexivo en el que reconoció su error. Expresó que no fue su intención minimizar la situación y ofreció disculpas por no haber incluido información relevante.

“Me rompe el corazón leer que muchos cubanos nunca han podido probar los platos que mostré”, escribió el creador de contenido. La publicación dejó en claro que el impacto de su video superó la intención inicial de mostrar sabores locales con tono relajado. Luisito explicó que su idea era rendir homenaje a la cocina cubana. Sin embargo, omitió un contexto importante. No habló de las dificultades diarias que enfrenta la población para acceder a insumos básicos, ni de la escasez que atraviesa buena parte del país.

Luisito en Cuba