El gesto de la hija trans de Elon Musk que lo dejó en silencio ante el mundo

Vivian Jenna Wilson apareció en el estreno de RuPaul’s Drag Race All Stars y dejó a todos sin palabras. No fue solo su presencia, ni su vestuario, ni la ovación que recibió. Fue el mensaje. Una frase, una actitud, una aparición que muchos interpretaron como una respuesta directa a su padre Elon Musk.

Elon Musk se encuentra hace tiempo en el centro de la polémica por sus opiniones sobre temas sociales. En particular, sus comentarios sobre personas trans generaron rechazo en redes y entre activistas. Pero lo que más sorprendió fue que su hija decidió enfrentarlo sin mencionarlo.

Fue una de las invitadas principales.

Vivian Jenna Wilson tomó distancia de su padre hace varios años. Dejó atrás su apellido, su historia familiar y cualquier intento de reconciliación pública. Su transición comenzó en 2020, a los 16 años, en medio del ruido mediático que siempre rodea al apellido Musk.

Desde entonces, su relación con Elon Musk se volvió más tensa. No hay fotos juntos, ni mensajes cariñosos, ni declaraciones de apoyo. Al contrario. Las palabras de Musk en redes, cargadas de ironía y ataques, marcaron una separación profunda. A él no le gustó su decisión. Ella no se calló.

Hace unos meses, Elon Musk escribió que su “hijo había sido asesinado por el virus de la mente woke”. No solo usó su nombre anterior, sino que lo convirtió en un símbolo de burla. Fue una provocación más en una larga lista de mensajes que muchos consideraron ofensivos.

Vivian respondió sin recurrir al drama. Subió un video citando una frase icónica del universo drag: “Me veo bastante bien para estar muerta, perra”. Sin mencionar a nadie, dejó claro que sabía cómo transformar un ataque en una declaración de fuerza. El público lo entendió así.

En su aparición más reciente, durante el evento en Nueva York, Vivian no fue concursante, pero sí figura central. Caminó junto a dos drag queens reconocidas, con un look oscuro y plataformas altísimas. Cada paso que dio fue un acto de presencia. No necesitó explicar nada.