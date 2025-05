Jesica Cirio rompió el silencio y habló sobre los rumores que la vinculan a un nuevo amor

Jesica Cirio no deja de ser noticia. En medio del último escándalo tras separarse de Elías Piccirillo, acusado de cometer varias irregularidades, en las últimas horas trascendió que la modelo estaría empezando un nuevo romance con un empresario uruguayo. Al parecer estos rumores no le gustaron nada a Cirio.

A través de las redes sociales Jesica Cirio desmintió los dichos y publicó una historia para aclarar la situación. “Con relación a los rumores de que tengo una nueva pareja, quiero aclarar que no es verdad. Actualmente estoy sola. Les pido por favor que no involucren a terceros y que dejen de inventar cosas que no son reales”.

Aclaración en redes. Fuente: Instagram.

Mientras tanto, desde la cárcel Elias Piccirillo salió a defenderse. El marido de la modelo fue procesado y tiene prisión preventiva acusado en una causa por montar un falso operativo donde presuntamente le habría plantado drogas y armas a un empresario.

En un manuscrito el ahora ex de Jesica Cirio se presentó como “padre de una hermosa hija, hijo, hermano y amigo”. Además, añadió “Inocente. Hoy detenido arbitraria e ilegalmente en la unidad carcelaria de Ezeiza. Módulo de ingreso, pabellón K. Celda 5, por orden del juzgado federal de criminal y correccional. 11, a cargo del doctor Cassanlelo. Y secretaría 21 y demás”.

Lo cierto es que todos son malas noticias para Jesica Cirio, y que hace dos meses su hermana, Verónica Mestre, falleció. La mujer llevaba enferma más de diez años y sufrió un paro cardíaco. Por su parte, el padre de la modelo contó que la tumba de la hermana mayor está en un estado lamenbable.