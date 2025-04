El video de París creado por la IA que causó terror y polémica en X

La IA es capaz de crear escenarios futuristas en cuestión de segundos. En esta ocasión, un usuario de X (antes Twitter) compartió un vIdeo bajo la descripción “París en el año 2050, visto por una inteligencia artificial” y las opiniones de otros internautas no tardaron en llegar.

El video creado por inteligencia artificial muestra diferentes monumentos como la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo en escenarios muy diferentes a como los conocemos. En los primeros segundos se puede observar que la Torre Eiffel está rodeada de drones y cuelgan banderas.

El video que causó una revolución en X

Luego se muestra a una mujer en un supermercado. Ella está completamente tapada de pies a cabeza y no se puede apreciar su rostro. En su carrito se observa que hay muy poca mercancía, al igual que en las góndolas o anaqueles del supermercado. Y detrás de la mujer, se encuentra un cartel que prohíbe el consumo de carne de cerdo.

El Río Sena también se ve modificado. En lugar de presentar sus típicas aguas más claras, la inteligencia artificial mostró otra realidad. Se puede observar que está repleto de basura y el color del agua se ha transformado hasta llegar a uno desagradable para la vista.

En la actualidad, la Torre Eiffel cuenta con casi 7 millones de visitantes al año. Foto: Archivo.

Los comentarios causaron polémica. “Los monumentos serían destruídos, la inteligencia artificial no lo sabe”, “Se equivocó la IA, es antes, mucho antes”, “Así va a terminar Francia al igual que España, si es que no expulsan a los mulsumanes de sus países”, “A ver, que le des unos parámetros a una IA para que haga una animación a tu antojo no es que la IA por sí misma piense que va a pasar”, fueron algunas de las opiniones.