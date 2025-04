Aseguran que nadie que pasa por la escuela Cris Morena queda bien de la cabeza

Días atrás, Cris Morena generó una gran revuelo mediático por una entrevista que brindó a Oriana Sabatini. "Dicen que yo quiero toda gente flaca. Y justamente lo que estoy tratando es que en mis elencos la gente esté alimentada saludablemente", manifestó la productora y sus palabras abrieron el debate.

Cris Morena

Fueron muchos los que opinaron en los medios sobre el tema, incluidos algunos que formaron parte de los elencos de Cris Morena, como Angie Balbiani. "Yo fui elegida porque tenía sobrepeso", contó la actriz y agregó: "Siempre me preguntan si ella discriminaba los cuerpos, siempre se le cayó a Cris porque era mujer pero nunca se le objetó eso a una editorial de revistas".

Y detalló: "A los chicos de Erreway tuvieron que cambiarle la alimentación porque tenían un desgaste muy grande y ella se ocupó de eso. A nosotras nos han martirizado con el peso toda la vida".

Además, en Puro Show, hizo una confesión que dejó a todos impactados. He llegado a tomar pastillas para adelgazar y no me las hizo tomar Cris Morena, fue la sociedad porque me discriminaban".

Tartu

Uno de los que salió con todo a criticar a la productora fue Tartu y en Pasó en América aseguró: "Un truco que usan en la tv, y en este caso muy claro, usan una gordita linda, de cara preciosa como Angie Balbiani. ¡Cuidado con eso! Nadie que pasa por la escuelita Cris Morena queda bien de la cabeza, incluye a tu ex marido (refiriéndose a Luciano Castro)".