Las 10 frases que usan las personas resilientes para superar crisis, según la IA

La resiliencia es una palabra que en el último tiempo ha tomado más fuerza y significa la capacidad de enfrentar adversidades y salir fortalecido de ellas. En este sentido, hay ciertas frases y formas de pensar que adoptan las personas que la desarrollan. Por eso, le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son las 10 frases más utilizadas por quienes logran superar crisis con éxito.

La primera es "Esto es temporal, no definitivo". Entender que los conflictos tienen un final y no son para siempre es fundamental dentro de este concepto. Esto se puede encontrar en Journal of Positive Psychology (2023). Además, junto a esta frase, la IA destaca "¿Qué puedo aprender de esto?", basada en el trabajo de Carol Dweck, que permite transformar los obstáculos en oportunidades de desarrollo.

Estudios muestran que el 65% de las personas desarrollan resiliencia tras enfrentar adversidades, según un meta-análisis de la Universidad de Harvard (2022). Foto: Shutterstock

En tercer lugar, encontramos la frase "Tengo herramientas para manejar esto", relacionada con la teoría de la autoeficacia de Bandura (2022). Esta es fundamental para trabajar la autoconfianza y reconocer que uno tiene la capacidad de enfrentar problemas. Sin embargo, la resiliencia también implica buscar apoyo social, por lo que "No estoy solo/a: pediré ayuda", un principio respaldado por la Harvard Mental Health Letter, es clave en momentos de crisis.

"Me caigo 7 veces, me levanto 8" y "Pequeños pasos también cuentan" son frases utilizadas por personas resilientes, ya que les permiten adoptar estrategias para seguir adelante. Por otro lado, expresiones como "Mis emociones no me controlan" (APA, 2023) y "Respira, luego actúa", basada en datos de la app Calm, reflejan la importancia de la regulación emocional y el mindfulness en momentos de crisis.

La resiliencia es la capacidad de adaptarse y salir fortalecido de las adversidades. Foto: Archivo

Las últimas dos frases hacen referencia a la importancia de separar los problemas de la identidad personal. "Esto no me define", aplicada en terapia cognitiva, y "Hoy sufro, mañana crezco", basada en la teoría del crecimiento postraumático de Tedeschi & Calhoun (1995), refuerzan la idea de que las dificultades pueden ser el motor de una transformación positiva.