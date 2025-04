La polémica actitud que tuvo Lizy Tagliani tras la denuncia de Viviana Canosa

Lizy Tagliani quedó envuelta en un gran escándalo tras la denuncia que realizó Viviana Canosa en su programa. Y si bien primero, comenzó haciendo una acusación de cuando eran amigas, terminó involucrando temas vinculados a menores que generaron un gran alboroto.

Ahora, tras este revuelo mediático, tomó una polémica actitud que desconcertó a Carlos Monti. En Mediodía Bien Arriba, el conductor dijo: “Esta es una semana importante porque ella está esperando que le confirmen la adopción. Hay cosas que trascienden y, por ahí Lizy lo puede contar en un minuto. Por ejemplo, ella tiene que ir a la UBA porque tiene que hacerse pericias psicológicas y demostrar que no es lo que dicen que es, o lo que alguien supuso que era”.

Carlos Monti

Y, acto seguido, se molestó porque Lizy no quiso hablar con su cronista: “Esto lo podía decir en diez segundos, antes de dar el portazo. ¡Lizy, vos no tenés necesidad! ¡No sos así! Sos distinta ¿Por qué hiciste eso? Podía haber dicho que le recomendaron no hablar y mandarnos un saludo”.

Nancy Duré acotó: “Entiendo que cualquier cosa que diga le pueda jugar en contra, pero la actividad que ella estuvo haciendo, que fue a reunirse con las Madres Víctimas de Trata, por eso es importante que habla también”.