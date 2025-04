Qué es lo que la hace perder a Viviana Canosa

El tema del momento es el escándalo que desató Viviana Canosa con sus polémicas acusaciones. No hay quien no se haya hecho eco del asunto y no haya brindado su opinión, tanto en los medios como en las redes sociales. Ahora, quien habló fue Ángel de Brito y reconoció qué es lo que la hace perder a la periodista.

"Canosa pierde cuando descalifica, a quien la critica, por temas personales o físicos, eso le resta poder a todo lo otro que está contando", señaló en LAM, el ciclo que conduce en la pantalla chica.

Y continuó: "Porque si alguien le dice que no le cree, o que piensa que se debió presentar primero la denuncia en la justicia, y ella le contesta ‘¡Vos, dejaste tres hijos tirados!’ O ‘¡Sos gorda!’ O ‘¡Te comés tres sándwiches!’ Para mí eso es lo que tiene que corregir y todo mezclado, es raro".

Ángel de Brito

“Porque si Viviana se quiere pelear con gente ¡Que lo haga! Pero mezclado en un tema tan serio, pierde valor. Ella tendría que contestar con datos, no sé ‘yo tengo esto, esto o lo otro’”, añadió De Brito.

Por su parte, Yanina Latorre sumó: “Yo creo que se comió un cuento o una opereta, un buzón tremendo, lo agarró y ahora quedó engrampada. Pienso que le preocupa la pedofilia, pero el tema es que mezcla todo. Yo le pregunté todos los días y me decía que tuviera paciencia…pero creo que si tuviera algo ya lo hubiera mostrado”.