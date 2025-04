Con unas fotos para el infarto, Nati Jota reflexionó sobre las vacaciones con su hermana

La conductora e influencer, Nati Jota, reflexionó a través de sus redes sociales tras despedirse de las vacaciones que compartió con su hermana que vive en el exterior. Después de estar en el “paraíso” como ella lo definió, se refirió al vínculo que mantienen y escribió unas palabras en su cuenta de Instagram. Sin embargo, sus seguidores quedaron deslumbrados por el infartante lol de Nati Jota.

“Ya lo dije y no sé por qué lo repito, quizás para leer a aquellos que me dicen que me entienden, que les pasa o pasó algo parecido; porque me mima la escritura de explicar algo “bien” y también esa parte de mí rota que alguna vez se sintió rara y le encanta cualquier cosa que la haga sentir una más, cualquier cosa que otro sienta parecida a mí. La cosa es que tener a alguien de tu amor más profundo y cotidiano, viviendo lejos, tiene la particularidad de que el encuentro sorprende y emociona en primera instancia, pero al rato enseguida pasa a ser “normal” tenerlo al lado, no por eso menos disfrutable, pero enseguida se torna “como si nunca se hubiese ido” (odio las frases tan clichés -las solo un poco clichés creo que las amo- por eso lo pongo entre comillas)”, escribió Nati Jota.

A puro sol. Fuente: Instagram.

Además en su posteo Nati Jota explicó: “La dinámica es igual al despedirte: te vas a entristecer en el abrazo y en las palabras que intenten resumir esos días de unión y tu sentir (que nunca bastan, no importa cuánto digas o cuánto duren); pero un experto en estos vínculos sabe perfectamente, incluso en ese momento de “tristeza”, que con solo un par de días de separación, y hasta me atrevo a decir que solo unas horas, enseguida también será costumbre tener a esa persona lejos nuevamente”.

“No sé cómo explicarlo, quizás nadie me entienda y en lugar de sentirme bien, me sienta doblemente mal. La cosa es que tuve unos días genialmente cotidianos en el paraíso (eso no es tan cotidiano la verdad aunque me encante humboldt y cabrera) con mi hermana cami y que ya estoy tan acostumbrada a extrañarla que más bien alegremente cuento los días para la próxima coincidencia forzada, donde nos veremos otra vez en algún otro paraíso que se hará un poco más paraíso al vernos reunir, al menos para nosotras”, resumió Nati Jota.

El posteo de Nati Jota tuvo mucha repercusión y muchos famosos le escribieron y comentaron para apoyarla y señalar que la entendía. Además, se llenó de elogios por su malla y su cuerpo esculpido junto a su hermana con quien tienen un gran parecido.