El TikTok de Oriana Sabatini que generó controversia en redes

La artista Oriana Sabatini recibió varias críticas durante los últimos días en los comentarios de sus redes por un video referido a su público. Más específicamente, por un TikTok que posteó pretendiendo explicar a sus oyentes de qué habla la letra de su nueva canción, "xo, Draco Malfoy", pero que terminó generando controversia.

Su single salió hace ya diez días pero varios de los comentarios en redes indicaban que "no se entendía nada" la letra. Por esto es que la cantante decidió recurrir a su TikTok para subir un video en el que se la ve cantando efusivamente el single y dejando la letra escrita en pantalla. Empieza el video diciendo: "vamos a aclarar un par de cositas".

Según Sabatini mencionó en el canal de streaming OLGA, la canción está inspirada en una novela adolescente que presenta a Draco Malfoy -personaje de Harry Potter- como protagonista. Por eso, al final del mismo TikTok también procede a hacer una aclaración diciendo: "No me hotea un adolescente, me hotea esto" mostrando en pantalla una imagen de su esposo, Paulo Dybala, caracterizado como el personaje de la película.

Las respuestas de los seguidores de Oriana Sabatini

A raíz de este contenido publicado en sus redes, algunos de sus fans la defendieron con comentarios como: "A mí lo que más me gusta es que ella es millonaria y hace la música que a ella le gusta porque quiere" (@candelin__ a través de X), pero otros la criticaron duramente. En los reposteos a su video en X dijeron: "No le pondría sonido ni aunque mi vida dependiera de eso" (@incccinerate), y "Es la peor canción que escuché en mi vida" (@ssscorpppio).

Estos comentarios de hate no detuvieron a la artista para seguir haciendo publicaciones en promoción de su single, que cuenta con 190.000 reproducciones en la plataforma de YouTube y 150.000 en Spotify.