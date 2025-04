"Wanda o China": la filosa respuesta de Oriana Sabatini sobre el escándalo del momento

Recientemente, Oriana Sabatini visitó la mesa de Ángel de Brito en el streaming Bondi Live. El conductor de LAM le preguntó seriamente a la cantante que opinaba sobre el "affaire" actual: ¿Wanda Nara o la China Suárez?, pero la Sabatini mayor se abstuvo de dar una respuesta concreta.

"No, no me gusta ya eso", expresó Oriana de maneja tajante. “Ese lío. No soy nadie para opinar, pero no me gusta ver niños así, me da cosita”, y explicó; “los entiendo como persona que tuvo papá famosos, yo me muero si la gente sabía de los quilombos de mis papás cuando era niña y después iba al colegio”.

“Me jodían con una revista de mi madre, no sé si sé peleaban. Pienso en ellos y me da cosita", indicó Sabatini y cerró el tema.

Oriana Sabatini y las críticas hacia XO, DRACO MALFOY

La mujer de Dybala tiene un sin número de facetas: la tanatopraxia como pasión y la música como obsesión. Hace unos días, la bailarina lanzó su nuevo tema XO, DRACO MALFOY. La intérprete intenta encontrar su faceta musical y es por ello que creó un tema que hace alusión a una saga de la plataforma de lectura Wattpad. Lo curioso es que, recibió muchas críticas por parte de los internautas que, expresaron su descontento ante la canción.

Algunos de los comentarios sobre el nuevo tema de Oriana Sabatini. Créditos: captura de X / posteo @eeemiliano

Sin embargo, Oriana no ha salido a dar su opinión al respecto y XO, DRACO MALFOY sigue creciendo en visualizaciones y comentarios de todo tipo, generando en algunos disgustos y en otros, aceptación.