Revelaron los detalles del contrato de Luciana Salazar con Martín Redrado por Matilda

Desde hace unos días Luciana Salazar volvió a sembrar la polémica con su ex pareja, Martín Redrado, tras difundir imágenes donde el economista aparece abrazando a Matilda. La modelo le reclama la manutención para la pequeña y desde hace año están enfrentados.

Luciana Salazar publicó imágenes donde se ve que Redrado tuvo contacto con la menor por lo menos hasta sus tres años. En los últimos días se filtró el contrato que firmaron ante un escribano público en el año 2022. En el escrito hay reconocimientos de Redrado a favor de Luciana Salazar y la menor.

El contrato se estableció a “efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Redrado, que extienden por un plazo máximo de 16 años, ofrece en garantía las acciones de su propiedad que representan el 99 por ciento del paquete accionario de la Sociedad Sinclair 3088. Sociedad Anónima”, señala el contrato en cuestión.

Matilda tenía dos años cuando se firmó ese contrato, de manera que Martín Redrado se había comprometido a solventar sus gastos hasta su mayoría de edad.

Salazar contra Redrado. Fuente: Instagram.

“La firma es la de Martín Redrado, que él quiso en reiteradas oportunidades decir que era mentira, que esa firma no era de él. Lo citaron más de cinco veces para demostrar que no era y nunca pudo ir porque tenía que viajar”, señalaron en el programa de Viviana Canosa.

En las últimas semanas Luciana Salazar lo trató de mentiroso al economista porque había dicho que no tenía relación con la nena desde que se separaron en 2018. Es por eso que publicó imágenes para desmentir.

Lo cierto es que en medio del escándalo Martín Redrado salió a explicar que no es el padre de Matilda y que acompañó a su ex pareja en el proceso y que más tarde trató de mantener la cordialidad. "No soy el padre de Matilda. Acompañé su decisión mientras fuimos pareja. Pero fue su decisión y su voluntad", explicó el economista.