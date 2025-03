Tras el escándalo en el Chateau Libertador, la sorpresiva confesión de la abogada de Mauro Icardi

Mauro Icardi y Wanda Nara continúan dando de qué hablar. Ahora, por un reciente escándalo en el Chateau Libertador cuando él se acercó con Francesca e Isabella, sus hijas, a devolverle las mascotas a su ex. Mucho se dijo sobre lo que ocurrió y a él se lo señaló por hostigamiento.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, salió a despejar dudas en “Mujeres Argentinas” (eltrece) y terminó realizando una sorpresiva confesión frente a las cámaras. Todo ocurrió cuando le consultaron si era cierto o no que la China Suárez estaba preparando un asado para recibir a su novio y a las menores.

Es que, por una prohibición expresa del juez, ella no puede vincularse con las niñas. Muchos negaban rotundamente que hubiera sido así y Marcovecchio confesó: "Eso me excede, pero de todas maneras eso no significa que estuviera cuando las nenas regresaran".

"Ahí me excede, más allá de que la imposición que no esté una tercera persona es bastante peculiar… el por qué se la excluye a Eugenia y no a otros terceros. Me parece que la dinámica de ellos, de familias ensambladas, ha sido lo que han vivido continuamente. Un ejemplo es Mauro con los nenes de Maxi López", agregó.

Elba Marcovecchio

Por último, añadió: "De todas maneras, a mí me excede si ella iba a estar o no a la noche. Estimo que esa noche no iba a estar, pero estoy hablando por algo que no terminó sucediendo…yo no te puedo aventurar".