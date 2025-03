Afirman que uno de los hijos de Wanda Nara quiso golpear a Mauro Icardi

En las últimas horas, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a ser noticia por el escándalo que protagonizaron en el Chateau Libertador. Él se resistía a irse del lugar sin sus hijas y tuvo que intervenir la policía.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a sus hijas

Según un audio que se filtró, él se negó a subir a buscar a Francesca e Isabella y pidió que las niñas bajaran con la persona de seguridad del edificio. "¿Podés subir a buscar las nenas?", pidió Wanda. "No, no puedo subir, que bajen las nenas como las dejé antes de que suban a dejar los perros. Sube el encargado a buscarlas, yo no puedo subir porque tengo una denuncia por violencia de género", respondió Icardi.

Quien no se quedó afuera del tema fue Ángel de Brito y en LAM brindó nuevos detalles. "En el acta que se labró dan cuenta que había peligro de detención. El Fiscal le mandó a decir a Mauro a través de los oficiales que estaban participando que si no se retiraba quedaba detenido en el acto", indicó al aire.

Y agregó: "Le dieron cinco minutos para abandonar el edificio y ahí fue cuando Icardi recapacitó y dijo ‘lo único que me falta es ir preso’ porque lo que estaba haciendo es una violación del domicilio".

Años atrás, Wanda Nara junto a sus hijos

Además, contó que uno de los hijos de la conductora quiso golpear al futbolista. "Todo esto va a tener varias consecuencias, en este caso, estuvieron declarando también los hijos de Wanda y uno de ellos tuvo que ser sostenido por el abogado porque quería fajar a Icardi porque estaba viendo los gritos de las nenas y de la madre. Fue bastante más tenso de que lo que se filtró en la redes", reveló.