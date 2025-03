Se filtró la conversación donde la ex abogada de Icardi habla pestes de la China Suarez

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara no deja de crecer. Tras la polémica que se generó por la actitud del futbolista queriendo llevarse a sus hijas del Chateau Libertador y tras la renuncia de sus abogadas, se filtró un picante audio de una de las letradas. Se trata de Lara Piro que en lo que se escucha no tiene reparos contra la China Suarez.

“Tiene que ser inteligente, que la corra, la China se va a ir sola. Te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y puta. Lo sabe todo el mundo”, dijo la abogada.

Tras conocer esos dichos, la ex abogada de Mauro Icardi admitió que fue ella quien insultó a la actriz en el audio que se viralizó en las redes. Después de admitirlo la letrada hizo un fuerte descargo.

“Podría salir a desconocer ese audio diciendo que es IA y que no soy yo… Pero estaría faltando a la verdad… Soy YO, yo dije eso y me hago cargo. Pobre del infeliz que necesitó quebrar todo código profesional filtrando una charla privada para intentar, infructuosamente, debilitarme…”, explicó la abogada.

La pareja por ahora se llamó al silencio. Fuente: Instagram.

“Me hubiese afectado si MI CLIENTE… Mauro Icardi… no hubiese sabido de MI PROPIA BOCA, desde el día que lo conocí lo que yo pensaba por entonces. Como soy una mujer transparente y limpia, sus amenazas y extorsiones nunca me hicieron mella. Cuéntele a la gente, Payarola, que esa grabación ya se la había pasado la Sra. Nara al Sr. Icardi y le contestó que yo misma se lo había dicho a él, que no iba a cambiar de abogadas por eso…”, insistió.

“Está claro que nuestra defensa los incomoda… Mucho tiempo fui ‘Team Wanda´ porque soy una defensora a ultranza de la ‘familia’… Y como tantos, compré la publicidad negativa de Eugenia como ‘rompedora de familias’. Pero al haber tenido que ser obligatoriamente parte de la intimidad más recóndita de este caso, descubrí que quien yo creía que eran ‘buenos/as’ o ‘malas/os’, ‘tóxicos’ o ‘bataclanas’ no lo eran lo que yo creía…”, sentenció.

“La verdad me hace LIBRE y me enaltece. Esa grabación de una charla profesional no hace más que revelar lo que ALGUNA VEZ LE DIJE A MAURO…. Y hoy también le digo que me alegro de verlo acompañado y enamorado. Esa grabación habla más de usted que de mí, Payarola. No me avergüenzo de nada. Vergüenza es filtrar conversaciones privadas…”, cerró la abogada.