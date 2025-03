Kanye West hace una grave denuncia contra las Kardashian

Kanye West vuelve a estar en el centro de la controversia tras realizar una serie de declaraciones contra la familia Kardashian. A través de X, el artista expresó su frustración por no poder criar a sus cuatro hijos como él considera adecuado. En sus mensajes, mencionó que no solo desea verlos, sino que quiere estar presente y saber todo de ellos.

El rapero hizo una acusación directa contra la "mafia Kardashian" y empresas como Hulu y Disney, señalando que existen intereses ocultos que buscan influir en los niños negros criados en ciertos entornos. Según Kanye West, se le ha negado el derecho de decidir sobre la educación, el círculo social y hasta el estilo de vida de sus hijos.

El inicio de una guerra judicial.

El conflicto tomó más fuerza luego del lanzamiento de su nueva canción "Lonely Roads Still Go to Sunshine", en la que participa su hija North West. Esta decisión parece haber causado molestias en Kim Kardashian, quien además de ser su madre, también gestiona su carrera como artista. Según reportes, la empresaria no autorizó la inclusión de la voz de North en la canción, especialmente debido a la vinculación del tema con Sean "Diddy" Combs, quien enfrenta problemas legales.

Ante la negativa de Kim Kardashian, la canción fue eliminada de plataformas digitales. Kanye West, sin embargo, no dudó en expresar su molestia. Comparó su situación con una especie de prisión, donde solo puede visitar a sus hijos sin ejercer un rol real en sus vidas.

Tienen cuatro hijos en común.

El enfrentamiento entre Kanye West y Kim Kardashian no es nuevo. Desde su separación, el artista ha manifestado en varias ocasiones su descontento con la manera en que se toman decisiones sobre la crianza de sus hijos. En el pasado, ya había expresado preocupación por la exposición de North en redes sociales y su incursión en la industria del entretenimiento.