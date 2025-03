San Patricio: Walmart prácticamente regala este Smart TV Samsung de 75 pulgadas

Walmart tiene una gran cantidad de ofertas para San Patricio. Pero la que llamó la atención fue la del Samsung Class de 75 pulgadas. El Smart TV tiene un precio regular de $1198, mientras que su precio con descuento es de $997.99, lo que quiere decir que ahorrarías $200.01.

Las características de este Smart TV

Walmart destacó que este modelo de Samsung ofrece un nuevo mundo de colores y contrastes con su tecnología 4K para que todo se vea de maravilla. De hecho, la tecnología de Samsung ha logrado imágenes más realistas gracias a Quantum Dot que mantiene los colores originales de lo que se está transmitiendo.

El Smart TV cuenta con envío gratis. Foto: Archivo.

Además, el Smart TV de Samsung cuenta con Samsung TV Plus, lo que te permite acceder a 2700 canales gratuitos. Con él podrás disfrutar de noticias, deportes, películas, entretenimiento, música, shows para niños y más con tan solo un click. Pero esto no es todo, Samsung TV Plus está añadiendo contenido todo el tiempo.

En cuanto a su diseño, Walmart destacó que es uno de los más finos y elegantes del mercado. Con un estilo minimalista, el Samsung Class está hecho para que puedas colocarlo en cualquier espacio de tu hogar sin interferir con tu decoración. A su vez, incluye luces LED que se adaptan a las imágenes que el televisor está transmitiendo.

Puedes conectar este televisor con otros dispositivos inteligentes de tu hogar. Foto: Archivo.

Por otro lado, este televisor contiene un sistema de audio que te permite escuchar todo en 3D y seguir cada movimiento. Esta función te permitirá sentirte dentro de películas o disfrutar de tus videojuegos favoritos con Gaming Hub. Aquí no necesitas una consola extra sino que tendrás todo al alcance de tu mano.