La Justicia italiana le dio la razón a Wanda Nara: qué pasó en la audiencia que enfureció a Mauro Icardi

En las últimas horas trascendió que Mauro Icardi viajó a Milán, Italia, junto a la China Suárez, con el objetivo de ponerle fin legalmente a su relación con Wanda Nara. Sin embargo, el plan no salió como esperaba, ya que la empresaria y ex pareja del futbolista no asistió a la audiencia y decidió quedarse en Buenos Aires junto a sus hijos.

Como de costumbre, Icardi compartió ostentosamente su viaje en su jet privado, publicando imágenes desde el avión y posando junto a la actriz en la ciudad italiana. No obstante, el resultado fue muy distinto al que esperaba.

Mauro Icardi posó junto a la China en al ciudad italiana. Foto: @mauroicardi

Según informó Ángel de Brito, la audiencia fue suspendida por el juez, quien además dejó abierta la discusión sobre la competencia del caso entre Italia y Argentina. Esto habría molestado al delantero del Galatasaray, quien evitó hacer declaraciones tanto antes como después del fallido encuentro.

El periodista detalló que “el juez dejó en claro que no puede decidir sobre las menores porque la competencia es argentina. Icardi pidió que las nenas regresen a Italia y que, en todo caso, su madre vuelva a vivir allí para estar cerca de todos, ya que él desea pasar su vejez en ese país. Sin embargo, la respuesta fue contundente: ‘Todo lo relativo a las menores lo deben decidir jueces argentinos’”.

La audiencia pasó al 27 de mayo. Foto: Archivo

Mientras tanto, Wanda Nara se mostró en Buenos Aires rodeada de sus hijos y envió un mensaje contundente en sus redes sociales al compartir una foto en el auto con ellos: "Hay prioridades", escribió, dejando en claro su postura.