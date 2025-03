El mal trago que vivió Shakira en el casamiento de Lionel Messi

No hay quien no esté en Argentina hablando de Shakira por sus hipnotizantes conciertos en Buenos Aires. Quien no se quedó afuera del tema fue Luis Ventura que, en Secretos verdaderos, hizo un repaso por la vida de la cantante y sacó a la luz el mal trago que vivió en el casamiento de Lionel Messi.

Lionel Messi y Gerard Piqué

“Voy a contar una anécdota que tiene que ver con el día del casamiento de Messi. Fue la noche de la fiesta, que fue en Rosario. En determinado momento, en medio de la fiesta, Piqué se fue al casino…porque tiene una tendencia ludópata, le gusta el juego. Y Shakira se quedó participando de la mesa y ella estaba lagrimeando, muy triste, apesadumbrada por estar sola”, señaló al aire.

“Shakira veía a todos en pareja y ella estaba sola, habiendo ido con el marido pero él estaba en el casino. Pero Messi lo mandó a buscar y volvió Piqué y se sentó al lado de su mujer", agregó el conductor.

"Esto muestra el sentimiento, de un líder de grupo, como es Messi. Ellos compartieron en el Barcelona grandes desafíos, finales y que el jefe llame hizo que Piqué revierta su actitud de estar lejos de su mujer y se acercó a Shakira”, cerró.

Shakira y Gerard Piqué

El 4 de junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué informaron su separación. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, redactaron en el breve comunicado.