Nuevo enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi: denuncia, chats y acusaciones cruzadas

Wanda Nara y Mauro Icardi están nuevamente en el centro de la escena mediática debido a un nuevo enfrentamiento legal. La cantante y empresaria denunció a su expareja por supuestos hechos de violencia del futbolista hacia uno de sus hijos. Ante esto, Icardi respondió compartiendo capturas de pantalla de chats que, según él, demostrarían la buena relación que mantiene con los menores.

El delantero de Galatasaray hizo un descargo en su cuenta de Instagram, donde escribió: "No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes... (porque los crié y me dicen ‘papá’, palabras textuales). Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada. Mmmm... Raro, ¿no?".

El descargo de Mauro Icardi en redes sociales. Foto: Archivo

Además, Icardi compartió una captura de pantalla en la que se ve que Wanda Nara lo invitó al cumpleaños de su hijo el 19 de febrero, con la intención de demostrar la buena relación que mantiene con sus hijos. Sin embargo, Wanda no tardó en responder y refutar lo dicho por el futbolista.

Ángel de Brito, en su programa, reveló que "el cumpleaños de Benedicto fue el 19 de febrero. Yo la reunión con el colegio la tuve el viernes 21", sugiriendo que la denuncia surgió a partir de un informe de la institución escolar a la que asiste el menor.

La guerra mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo capítulo. Foto: Archivo

Por su parte, Wanda Nara declaró en Intrusos: "Me parece gravísimo, me parece que todo tiene un límite y este es el mío. ¿Cómo no voy a defender a mi hijo? A partir de ahí lo tengo bloqueado de todos lados. Él ya tenía denuncias de violencia hacia mí, pero ahora empezaron a hablar los chicos con psicólogos, y ellos tienen la obligación de denunciar".