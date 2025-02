Será difícil que apartes los ojos de esta serie en Netflix: estrena pronto

Netflix se prepara el lanzamiento de "Vinagre de manzana" (Apple Cider Vinegar), una miniserie australiana basada en hechos reales que promete cautivar desde el primer episodio. Inspirada en el libro "The Woman Who Fooled the World" de Beau Donelly y Nick Toscano, esta producción pondrá en evidencia la fragilidad de la verdad en la era digital.

El estreno está programado para el 6 de febrero y desde ya genera expectativas por su retrato crítico sobre el poder de las redes sociales. La serie se centra en Belle Gibson, una bloguera australiana que alcanzó la fama después de haber superado un tumor cerebral terminal mediante tratamientos naturales. Su historia atrajo la atención global, y terminó vendiendo una aplicación de bienestar y un libro.

Estrena el 6 de febrero.

Sin embargo, la realidad es distinta. Con el tiempo, se descubrió que todo era una mentira. Su testimonio inspiró a muchas personas a rechazar la medicina tradicional, lo que generó un debate sobre la desinformación en Internet y la responsabilidad de los influenciadores digitales. La serie explora cómo su farsa se desmorona.

"Vinagre de manzana" se desarrolla en un periodo donde Instagram comenzaba a consolidarse. La serie no solo aborda la vida de Belle, sino también cómo el mundo digital moldeó un ecosistema de contenidos donde las mentiras pueden convertirse en verdades para millones de usuarios.

Mucha tensión en la historia.

La historia muestra el ascenso meteórico de la protagonista, su carisma y la confianza que inspiraba en su audiencia. A medida que su influencia crece, también lo hacen las dudas y sospechas de periodistas y expertos en salud.