Esta miniserie de humor negro en Netflix te sorprenderá

Kaos es un ejemplo perfecto en Netflix de lo brillante del humor negro. Con guiones inteligentes y personajes memorables, esta miniserie creada por Charlie Covell, conocida por su trabajo en The End of the F**ing World*, traslada la mitología griega al mundo moderno con una frescura sorprendente. Aunque no tendrá más temporadas, su primera entrega es alucinante.

Jeff Goldblum encarna a un Zeus inseguro, lejos del dios todopoderoso que todos imaginamos. Su interpretación es muy original, llena de momentos cómicos. La miniserie juega con los arquetipos de los dioses griegos, y los trae a lo contemporáneo donde sus debilidades y excentricidades quedan en evidencia.

Los dioses griegos en la modernidad.

La historia gira en torno a la venganza de Zeus contra la humanidad, pero no esperes un drama épico al estilo clásico. Kaos se mueve en un tono satírico, con diálogos afilados y situaciones absurdas que desafían las expectativas. Cada capítulo es una mezcla de comedia, crítica social y referencias mitológicas que mantienen al espectador enganchado.

Aunque la miniserie no tuvo el impacto esperado en Netflix, su calidad es innegable. Los guiones, escritos con maestría por Covell, tratan temas como el poder, la moral y la fragilidad humana, pero con humor. Algo que fluye y sin forzar las situaciones, lo que demuestra el talento del equipo creativo.

A pesar de su cancelación, Kaos vale la pena explorarla. Su humor inteligente y traer de vuelta la mitología griega la convierten en una de esas miniseries que, aunque no alcanzaron el éxito masivo, tienen un encanto especial que las hace inolvidables.