Netflix: el documental que ahonda en los problemas de salud mental de una artista internacional

El último día del mes Netflix tiene un estreno especial para los fanáticos de Aitana. Se trata de una serie documental que mostrará los momentos más íntimos de la carrera de la artista y los cambios que fue afrontando. Sin dudas, la plataforma de streaming promete cautivar a toda la audiencia con Aitana: metamorfosis.

“En esta serie documental, Aitana revela momentos íntimos y reflexiona sobre su transición de adolescente”, señala la sinopsis de Netflix.

Aitana se hizo conocida en el 2017 en el programa Operación Triunfo. En ese momento había cumplido la mayoría de edad. En este momento tiene más de 13 millones de reproducciones mensuales en Spotify y es la segunda cantante de España que más se escucha en todo el mundo. Por eso Netflix decidió contar su vida. Hasta el momento ha ganado más de 30 premios en solo ocho años de carrera.

Un documental esperado. Fuente: Instagram.

Pese al éxito, la artista atravesó duros momentos en su carrera que se verán en la docuserie de Netflix de seis capítulos.

“Hay un cambio muy evidente. Me veo al principio y pienso: ‘Estaba loca de la cabeza’. Soy la misma persona, pero cambio porque maduro”, dijo la artista. Aitana llevó adelante un tratamiento terapéutico por sus problemas de salud mental que se verán en el documental.

“La realidad de mi vida es que no me puedo quejar, pero a veces no sabes por qué te levantas triste todos los días y lloras, y cuando vas al psiquiatra te dice que tienes depresión, y eso pasó”, relató la artista. A raíz de eso hizo un tratamiento psiquiátrico que con el tiempo la fue sacando adelante.

Mirá el trailer

te

a estrella del pop internacional.