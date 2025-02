Shakira deslumbra en Brasil a pocas horas de iniciar su gira mundial: así fue

Shakira es un ícono de la música latina y punto. A su llegada a Brasil, demostró por qué es una de las artistas más queridas y admiradas del mundo. En una presentación especial en el programa brasileño Domingao, la colombiana cautivó al público con su energía y talento. Este evento marcó el preludio de su esperada gira mundial, Las mujeres ya no lloran, que comenzará en Río de Janeiro.

Durante su aparición, Shakira brilló con su música, y también expresó su gratitud hacia el público brasileño. Aseguró que Brasil siempre le ha abierto las puertas con cariño y respaldo, algo que ha valorado profundamente a lo largo de su carrera. Este gesto de agradecimiento despertó emociones profundas que tiene con sus seguidores en el país.

Mira el video

El programa Domingao preparó un homenaje sorpresa que recorrió los mayores éxitos de la artista. Desde Whenever, Wherever hasta Hips Don’t Lie, cada canción recordó por qué Shakira es un referente en la industria musical. Este tributo no solo emocionó a la cantante, sino que también dejó claro que su legado trasciende generaciones y fronteras.

Mira el video

Este martes 11 de febrero, Shakira iniciará oficialmente su gira en Río de Janeiro, seguido de un segundo concierto en São Paulo. Estos shows marcan el regreso de la artista a los escenarios después de un tiempo alejada de las giras mundiales. Las expectativas son altas, y los fanáticos esperan un espectáculo lleno de sorpresas y momentos inolvidables.

Mira el video

La gira Las mujeres ya no lloran promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año. Con una producción impresionante y un repertorio que incluye sus clásicos y nuevas canciones, Shakira busca consolidar su lugar como una de las grandes divas de la música. Cada detalle del show ha sido cuidadosamente planeado para ofrecer una experiencia única.

El mundo entero está atento a este regreso triunfal. Desde América Latina hasta Europa y Asia, los seguidores de Shakira esperan con ansias la oportunidad de verla en vivo. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en la industria es un testimonio de su talento y dedicación. Esta gira no es solo un concierto, es un fenómeno cultural.