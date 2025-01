Tras el nuevo escándalo con Wanda Nara, aseguran qué es lo que le falta a Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi continúan dando de qué hablar. Ahora, un nuevo escándalo se sumó a su historial. Es que en los últimos días se filtraron capturas de pantalla de chats que mantenían y no hay quien no opinara sobre el tema. En los mensajes se lee un tono sexual insistente por parte de él y un continuo rechazo por parte ella.

Quien no se calló nada fue Ángel de Brito y aseguró qué es lo que le falta a Icardi. "Él enloquece, va, sube, baja, para mí Wanda está siendo clara en los mensajes, le dice que no quiere más", dijo el periodista en Bondi.

Mauro Icardi y Wanda Nara

"Ahora es recontra tóxico Mauro, porque no es enamorado, es caprichoso que quiere que la mina vuelva y se olvide de todo porque sí. Olvidemonos que es Wanda, la mina debe haber sufrido", continuó.

"Además él la bardea, así no la va a convencer nunca. No llegamos a ver todos los mensajes porque son ciento cincuenta mil, pero por momentos el tipo se pone bueno y medio romántico, habla de la familia y el amor, pero de repente, cuando ella le dice que no, le agarra la locura y empieza ‘los negros que te metiste, no seas boluda’. Para mí lo que le falta a Mauro es calle", señaló.

Por último, el comunicador añadió: "Es que Mauro arrancó con veinte años con Wanda, ella lo moldeó y le falta un poco de calle porque no puede hacerse el amoroso, putear, romántico todo junto. Nara me dijo el sábado que con todo esto que está pasando Icardi, incluida la China Suárez, él termina su carrera. Va a volver, jugará dos o tres partidos más y termina, porque está mal anímicamente. Él ya plantó partidos por temas personales".