Golden Globes 2025: Demi Moore nunca había ganado un premio como actriz

Golden Globes 2025 marcó un momento histórico para Demi Moore, pues obtuvo su primer reconocimiento como actriz después de más de cuatro décadas de carrera. La artista ganó el premio a Mejor actuación por una actriz en una película musical o de comedia por su papel de Elizabeth Sparkle en "La sustancia". Esta película, dirigida por Coralie Fargeat, marcó su regreso triunfal a la gran pantalla.

La gala fue el escenario donde Demi Moore cautivó con un discurso que resonó entre sus colegas y admiradores. “Estoy en shock”, comenzó diciendo al recibir su estatuilla. “He trabajado en esto por más de 45 años y es la primera vez que gano algo por ser actriz”.

Demi Moore a sus 62 años se alza con el galardón.

Demi Moore llegó a la alfombra roja con un vestido dorado que realzó su elegancia natural. A sus 62 años, la actriz demostró que siempre hay lugar para un nuevo comienzo. El camino hacia este logro no fue fácil. Ella fue nominada por primera vez a los Globos de Oro en 1990 por su interpretación en "Ghost", un clásico que definió una generación.

Posteriormente, en 1996, fue nuevamente considerada por "If These Walls Could Talk", una película que abordó temas relevantes y complejos. A pesar de estas nominaciones, nunca había logrado llevarse el premio a casa, lo que hizo de su victoria en 2025 un momento aún más valorado.

Demi Moore dio un discurso muy emotivo.

En su discurso, la actriz compartió una anécdota que reflejó los desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera. Contó que un director alguna vez la calificó como una actriz superficial, una etiqueta que la persiguió durante muchos años. “Pensé que podía hacer películas que generaran ingresos, pero no un papel significativo”, confesó. Sin embargo, esta experiencia no definió su trayectoria. En lugar de rendirse, utilizó esas palabras como combustible para seguir adelante.

Demi Moore también agradeció a quienes la acompañaron en este proyecto, destacando a su coprotagonista Margaret Qualley y a la directora Coralie Fargeat. Antes de abandonar el escenario, la actriz dejó un mensaje que tocó corazones. Reflexionó sobre las dudas y los estándares imposibles que a menudo se imponen, especialmente a las mujeres. “En esos momentos en los que no creemos que somos suficientemente listas, lindas, delgadas, exitosas o que no somos suficientes, una mujer me dijo: tienes que saber que nunca serás suficiente, pero tú puedes conocer tu propio valor si dejas de medirte todo el tiempo”, expresó con sinceridad.