Netflix tiene una película que no es para todo público y es la ideal para ver acompañado

Netflix es la plataforma de streaming más elegida del mundo por su amplio catálogo. Por eso, ¿qué elegir ante tanta y buena? Si eres amante de las películas de terror, aquí te dejamos una que no puedes perderte: Ruega por nosotros (The Unholy). Es para mayores de 16 años y es ideal para ver acompañado para no asustarse.

Es una cinta estadounidense de 2021 escrita, producida y dirigida por Evan Spiliotopoulos. Está basada en la novela Shrine de James Herbert publicada en 1983. Tiene una duración de 99 minutos.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Una adolescente desarrolla dotes sanadoras y se las atribuye a la Virgen María. Pero pronto resulta evidente que quien se oculta detrás del milagro está muy lejos de ser divino...".

El rodaje se inició en Boston en marzo de 2020 y debió suspenderse por la pandemia de covid-19. Cuando se reanudó, debido a las restricciones, no podía haber más de 10 actores de fondo en el set a la vez. Esto obligó a Spiliotopoulos a usar las mismas personas en cinco lugares diferentes.

En el reparto está: Jeffrey Dean Morgan como Gerald "Gerry" Fenn, Cricket Brown como Alice Pagett, William Sadler como el padre William Hagan, Katie Aselton como Natalie Gates, Cary Elwes como el obispo Gyles, Diogo Morgado como Monseñor Delgarde, Bates Wilder como Geary, Marina Mazepa como Mary Elnor, Christine Adams como Monica Slade, Gisela Chipe como Sofia Walsh, Dustin Tucker como Dan Walsh y Danny y Sonny Corbo como Toby Walsh.

Mira el tráiler