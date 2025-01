Aseguran que el negocio actual de la China Suárez es casarse con Mauro Icardi

No han pasado muchos días desde que Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez blanquearon su relación amorosa y hay muchas especulaciones entorno a esto. Si bien algunos creen en el romance, hay otros que piensan que sería algo pactado para dañar a Wanda Nara. Incluso, hay quienes dicen que jamás se cortó el vínculo entre ellos; es decir, que están juntos desde el 2021, cuando se encontraron en París y explotó el WandaGate.

Esto fue tan solo un capítulo dentro del gran escándalo que protagonizan, desde hace tiempo, Wanda e Icardi. Angie Balbiani no se quedó al margen del tema y opinó frente a las cámaras de TV. "¡La gente que es feliz no rompe las pelotas! No estoy diciendo nada malo. Si estuviera tan feliz la China con Icardi, en el avión y no sé qué…¡No le manda un mensaje a Wanda! Se guarda, se pone de costado", señaló al aire.

Ocurrió que Rufina, hija de la actriz, quiso saludar a Francesca, la pequeña de Icardi y Wanda, y ella no quiso. Esto generó un cruce entre las madres. "Sos un asco de persona. Dejaste a una nena de 11 años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así? ¿Decirle ‘gente de m*****, ridícula’ a una NENA de 11 años que le está diciendo feliz cumpleaños a tu hija? Las cosas de grande las resuelven los grandes. Mala persona. Mitómana, agresiva", le escribió la ex Casi Ángeles a la conductora por WhatsApp.

Mauro Icardi y la China Suárez

Y, Balbiani, agregó: "El negocio de la China es Icardi. Porque a ella todo esto no le suma. Las marcas dicen ‘no, no, no la traigas porque es un quilombo’. El negocio actual de la China es casarse con Mauro, ahí está su negocio. En cambio, Wanda, tiene que empezar a generar su propia plata, y para eso también tiene que cuidar su imagen. Porque los canales de televisión, dicen ‘este quilombo no me lo traigas’, y ella tiene que cuidarse, la China no, puede hacer lo que quiera".