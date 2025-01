Nathy Peluso posa en traje de baño y enciende su Instagram

Nathy Peluso es una de las estrellas que celebra el “body positive” y alienta a miles de mujeres a mostrar sus curvas sin sentir vergüenza. Ella siempre se muestra en traje de baño, vestidos ceñidos y cortos o casi nada de ropa, lo que deja su figura de reloj de arena a la vista de todos.

Hace algunos años, mientras visitaba La resistencia, Nathy Peluso recordó una de las anécdotas que marcó su vida. Ella contó que de pequeña practicaba gimnasia artística pero las profesoras no la apoyaban porque pesaba más de lo que “debía una gimnasta”. Luego de contar esa anécdota miró a la cámara y dijo “La gorda está triunfando, mami”.

La fotografía de Nathy Peluso

Nathy Peluso tiene 30 años. Foto: Instagram.

Desde aquel entonces, Nathy Peluso saltó a la fama y luego llegó a la cima con su tema musical junto a Bizarrap, productor argentino. Pero esto no hizo que abandonara su amor hacia su cuerpo e inspira a otras mujeres a que se quieran. Ella no ha parado de hacerlo y sus fotografías celebrando su sold out en París y Amsterdam son una prueba de ello.

Nathy Peluso posa frente a una cámara con un traje de baño que deja sus caderas, piernas y brazos tonificados a la vista. El bañador es fiel al estilo de Nathy: provocador y revelador. La artista también llevó unas medias de red negras que le dan un toque atrevido a su look.

En 2024 ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Rock, Urbano o Alternativo Latino. Foto: Instagram.

La estrella ganó más de 310 mil likes y recibió cientos de comentarios halagadores. Algunos de ellos fueron “Policia! Llevenla presa por exceso de servicio!”, “que mujer”, “tendré que viajar con la excusa de verte a vos”, “sirviéndolo todo”, “perdón por robarte oxígeno mi reina!”, entre otros.