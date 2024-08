Punto final: en medio del escándalo, Jennifer Lopez y Ben Affleck firmaron el divorcio

Finalmente sucedió lo que todo el mundo estaba esperando. Jennifer Lopez y Ben Affleck firmaron su divorcio en medio de un escándalo y de la polémica por las imágenes que trascendieron la semana pasada donde se pudo ver al actor besar a una ex pareja. Aunque nadie confirmó si esas fotos son de años atrás.

El matrimonio llegó a su fecha de vencimiento, sin embargo la crisis no es de ahora, desde hace tiempo que no encuentran la salida y finalmente firmaron los papeles del divorcio que le ponen fin a la relación de las estrellas de Hollywood. Por el momento ni Jennifer Lopez ni Ben Affleck han hablado al respecto.

Desde hace tiempo que se conocieron algunas pistas sobre esta separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck como la venta de la mansión, la casa que tuvo que alquilar el actor y su ausencia en el cumpleaños de la artista. Esas fueron algunas de las pruebas que fueron revelando la crisis que venía atravesando la famosa pareja.

Pasó su cumpleaños sola. Fuente: Instagram.

“Los documentos de divorcio están firmados, pero aún no han sido entregados”, señalaron. Allegados a Jennifer Lopez hicieron trascender el drástico acuerdo que cerraron y los fanáticos están en medio de una conmoción. El detalle de los papeles por ahora no salió a la luz pero el anuncio de la ex pareja sería. Seguramente Jennifer Lopez y su ex esperarán el momento adecuado para dar a conocer más detalles.

“Están esperando el momento adecuado para entregarlos. En el comunicado dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero no lo lograron”, señalaron colegas en torno a los datos que llegaron del entorno de Jennifer Lopez. “La verdad es que al final no han podido llegar a un acuerdo. El amor que tenían antes se ha ido y ambos lo han aceptado”, concluyeron.