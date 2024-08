Belleza absoluta: María Pedraza muestra su finísima cintura con un microbikini

María Pedraza es conocida por sus papeles en La casa de papel, Toy Boy o ¿A quién llevarías a una isla desierta?. Estas producciones la largaron al estrellato e hicieron que hoy cuente con más de 10 millones de seguidores en Instagram. Sin dudas, María Pedraza es una joven con una belleza indiscutible y con una figura que despierta envidia en redes.

Hace unos días, María Pedraza se mostró con un traje de baño pequeño en medio de un lugar paradisíaco. En la fotografía se la puede ver con un bikini de color rosa y naranaja que le sientan espectacular. Pero lo que llamó la atención de todos fue su abdomen marcado, piernas estilizadas y brazos marcados.

María Pedraza disfrutando del verano. Foto: Instagram.

Tener el cuerpo de María Pedraza no es sencillo. Ella se ha formado en danza clásica durante años. Esta disciplina ha modelado su cuerpo y sus resultados son perceptibles. Pero el secreto de María es combinar sus rutinas con ejercicios de fuerza como planchas, crunches con rodillas al pecho o sentadillas con salto.

Las últimas noticias sobre María Pedraza

Sin embargo, María Pedraza, al igual que cientos de famosos, debe lidiar con los haters en redes sociales. La estrella no se quedó callada e hizo su descargo en Instagram. “Os aclaro que tengo la gran suerte de tener salud, de no necesitar hacer un vídeo maquillada (porque en ese momento, no me apetece) y lo que más me da gusto es vivir la vida con la piel así o tratar de ocultarme a través de un filtro…Pero os contesto, por si esto os sirve de algo para que la próxima vez, os sirva como crecimiento personal" escribió en historias.

La historia de María Pedraza. Foto: Instagram.

Días después de sus palabras, Maria tuvo que enfrentar los rumores de embarazo. La estrella de la televisión compartió una historia junto a su novio. En ella aparecen muy acaramelados y despertaron los rumores. Para los fans, la fotografía es una forma encubierta de anunciar su primer hijo.