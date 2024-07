Estos son los alimentos ultraprocesados que provocan insomnio, según los especialistas

La población española sufre entre un 20% y un 48% de insomnio gracias al consumo de alimentos ultraprocesados. Un estudio en el que participaron más de 39.000 adultos señaló que comer alimentos ultraprocesados como pizzas congeladas, bollería, embutidos, dulces o platos preparados para calentarlos en el microondas, puede ocasionar trastornos del sueño.

El estudio publicado por el Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, los científicos solicitaron a las personas que completaran varios registros nutricionales de 24 horas cada seis meses 2013 y 2015. También tuvieron que proporcionar información sobre los síntomas del insomnio.

La población española sufre entre un 20% y un 48% de insomnio gracias al consumo de alimentos ultraprocesados. Fuente: archivo.

Incluso, las investigaciones indican que la ausencia de determinados nutrientes, como las proteínas o el magnesio, puede afectar al sueño. En promedio, las personas comieron un 16% de sus calorías diarias de alimentos ultraprocesados. El 19,4 % informó acerca de insomnio crónico.

El estudio determinó que un mayor consumo de alimentos altamente procesados (10% más que aquellos que comieron menos) tienen más probabilidad de sufrir insomnio crónico. Esto se vio tanto en mujeres como en hombres.

Consecuencias en la salud mental

Un estudio realizado en 2022 por especialistas con más de 10.000 adultos en Estados Unidos informó que cuanto más UPF comían los participantes, más probabilidades tenían de manifestar una depresión leve o sentimientos de ansiedad.

Los alimentos ultraprocesados tienen ingredientes como colorantes, conservantes, emulsionantes, saborizantes artificiales y otros aditivos. Fuente: Pixabay.

Qué contienen los alimentos ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados tienen ingredientes como colorantes, conservantes, emulsionantes, saborizantes artificiales y otros aditivos. También suelen contener un exceso de sal, grasas refinadas de poca calidad e hidratos de carbono refinados.

En 2009, un grupo de investigadores brasileños clasificaron los alimentos en una escala de cuatro partes, desde los no procesados y mínimamente procesados (como frutas, verduras, arroz y harina) hasta los procesados (aceites, mantequilla, azúcar, productos lácteos, algunos alimentos enlatados, así como carnes y pescados ahumados) y ultraprocesados.

“Los alimentos ultraprocesados incluyen ingredientes que rara vez se utilizan en recetas caseras, como jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, aceites hidrogenados, proteínas aisladas y aditivos químicos” como colorantes, saborizantes artificiales, edulcorantes, emulsionantes y conservadores, destacó Eurídice Martínez Steele, investigadora en procesamiento de alimentos de la Universidad de São Paulo, Brasil.