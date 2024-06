La indirecta de Taylor Swift a Fernando Alonso en su último álbum, The Tortured Poets Department

The tortured poets department es el último álbum de estudio de Taylor Swift y fue lanzado el pasado 19 de abril. En este nuevo trabajo discográfico, Swift dedicó sus canciones a su ex amores - algo que no es raro en ella- y uno de ellos fue para el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso.

Previamente a que conociera a Travis Kelce, hubo rumores de un posible romance entre el deportista y Swift. Una de las canciones que escribió se llama “I´m gonna get you back” donde cuenta su vida recién separada y de las ganas de regresar con un ex.

Aunque en una de las frases de la canción, Taylor Swift menciona: "Pequeña charla, gran paseo, actúas como si no me importara lo que hiciste. Soy un Aston Martin que condujiste directamente a la zanja, luego corriste y te escondiste".

Cuándo empezaron los rumores de romance entre Taylor Swift y Fernando Alonso

Las primeras especulaciones sobre una posible relación entre Fernando Alonso y Taylor Swift aparecieron en mayo de 2023, tras la noticia de la separación de la cantante y Joe Alwyn después de seis años juntos. Estos rumores comenzaron a circular en las redes sociales cuando el piloto publicó contenido en el que usaba canciones de Taylor Swift.

Sin embargo, aparecieron más sospechas cuando, Alonso publicó en su cuenta de TikTok una canción de Karma donde miraba la cámara y guiñaba un ojo. Las fans no tardaron en especular sobre este romance.

Taylor Swift suele dedicar todas sus canciones a sus ex parejas.

Quién es el novio de Taylor Swift

Los rumores sobre su relación iniciaron a principios de octubre de 2023, cuando Taylor fue vista asistiendo a uno de los partidos de los Chiefs y apoyando a Travis Kelce desde su suite junto a la madre de Travis.

Desde entonces, la pareja fue fotografiada en varias ocasiones públicas, incluyendo juegos de los Chiefs y eventos sociales. Al mismo tiempo, compartieron momentos significativos, como cuando Taylor asistió a uno de sus conciertos en Argentina, donde incluso modificó la letra de una de sus canciones para hacer una referencia cariñosa a Travis. La relación fue centro de atención de la prensa debido a la fama de ambos y su constante apoyo mutuo en sus respectivas carreras.