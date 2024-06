La imagen subida de tono de Julieta Poggio desde las Cataratas que se llevó las miradas de todos

La modelo y bailarina, Julieta Poggio, viajó a las Cataratas del Iguazú durante el fin de semana extra largo y posteó unas fotos que deslumbró a más de uno. La ex Gran Hermano mostró sus curvas en medio del invierno que azota al país. Al parecer viajó acompañada por una amiga.

“Finde xxl con mi bestie conociendo esta increíble maravilla en mi país”, escribió la modelo junto a una imagen donde aparece con una amiga. Julieta Poggio participó de la décima temporada de Gran Hermano en octubre del 2022. Estuvo 161 días en la casa y quedó en tercer lugar. Desde entonces su fama no ha parado de crecer.

Hace unos días Julieta Poggio reveló una situación dolorosa que le tocó vivir y acaparó la atención de todos. "Hoy hubo una simple situación que me hizo replantearme por todas las pelotudeces que me quejo día a día. Fui a coserme las cortinas de pelo y había una chica probándose pelucas porque no tenia pelo, no me pude contener y decirle lo hermosas que le quedaban todas", escribió en sus redes sociales.

Desde las Cataratas. Fuente: Instagram.

"No hay nada tan real como la frase 'valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos'. Valoremos, agradezcamos, aprovechemos, las cosas simples, sentirnos BIEN, nuestro laburo, digámonos cosas lindas cuando nos vemos en el espejo", añadió Julieta Poggio en sus redes sociales.

Más allá de eso, Julieta Poggio no deja de ser el centro de las miradas, asiste a todos los eventos sociales donde la invitan y se destaca por su belleza y su ternura. En el último tiempo se la ha vinculado con varios hombres, pero hasta el momento todos han sido rumores.