Las palabras mágicas que debes usar para que tu perro haga caso

Aquellas personas que decidan tener una mascota en sus casas deben saber que tienen que entrenarlos todos los días para evitar accidentes y más si son pequeños. Es más fácil educar a un perro pequeño a diferencia de un adulto.

Los cachorros pueden aprender e introducir todo tipo de aprendizaje que le digan los dueños. Por estas razones, los perros adultos será más difícil educarlos. Sin embargo, existen palabras que pueden ayudar a educarlos.

Cuáles son las palabras “mágicas” para que tu perro te haga caso

De acuerdo a American Kennel Club, existen palabras como "mírame", "observa" o "mírame a mí" que son buenas para las "invitaciones verbales armoniosas para captar la atención de un perro", tal y como indica La Red Zoocial.

Los dueños de los perros adoptan distintas conductas para educar a sus perros. Fuente: Archivo.

Por otro lado, los dueños pueden adoptar diferentes actividades para la conducta adecuada de la mascota. Por ejemplo, si el perro cumple con las actividades que se le pide en el momento, se le puede premiar con una golosina para que repita la acción.

Una de las primeras enseñanzas que hay que enseñar a los perros es a realizar sus necesidades en un lugar correcto, no morder los objetos, a los integrantes mismos y no ladrar en exceso. El resto de normas tendrán que ver de los que establezca el dueño de la casa, por ejemplo, que no pida comida en la mesa, que no se suba al sofá o que no se ponga a dos patas.

Los dueños de los perros pueden aplicar técnicas para que no pidan comida. Fuente: Archivo.

De acuerdo al sitio oficial Tienda Animal, el cachorro debe socializar para que sea feliz tanto con personas como con otros animales. Al mismo tiempo, deben adaptarse a distintas situaciones del día a día para que no tengan miedo a las tormentas, los viajes en auto o en transporte público, las bicicletas, los niños o etc. Es recomendable mostrar una actividad distinta todos los días.

En el caso de hacer sus necesidades, deben sacarles a pasear de forma seguida y seguido, cada 2 o 3 horas, y premiarlo cada vez que haga pis o caca. Por otro lado, el sitio especialista en perros señala que es normal que el animal rompa o muerda cualquier objeto que vea en el camino. Si es algo que no debe, lo mejor es decirle “no” y darle su juguete.