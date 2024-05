La inteligencia artificial muestra cómo se vería Jake Sully de Avatar en la vida real

Avatar es una de las películas más impactantes del cine del nuevo milenio. La primera película, estrenada en 2009, revolucionó la industria cinematográfica con sus impresionantes efectos visuales y su uso pionero de la tecnología 3D, por lo cual sigue siendo una obra significativa en la actualidad.

La historia se desarrolla en el exuberante mundo de Pandora, un planeta habitado por la raza Na'vi, y sigue la lucha entre los colonizadores humanos y los nativos por la supervivencia y el control de los recursos naturales. El protagonista de Avatar es Jake Sully, interpretado por Sam Worthington. Jake es un ex marine parapléjico que es seleccionado para participar en el programa Avatar, donde su conciencia es transferida a un cuerpo Na'vi para infiltrarse entre los habitantes de Pandora.

Inicialmente, Jake se ve impulsado por la misión de los humanos de extraer el valioso mineral unobtainium, pero su perspectiva cambia radicalmente a medida que se sumerge en la cultura Na'vi y se enamora de Neytiri, una guerrera Na'vi. Con ella, forman una familia y se cuidan los unos a los otros, combatiendo contra los humanos que los buscan para aniquilarlos.

En las películas, Sam Worthington interpreta a Jake Sully. Foto: X

Luego de la exitosa secuela, llamada “Avatar: el camino del agua”, lanzada en 2022, los fanáticos volvieron a hablar de los personajes azules que se ganaron su cariño. Es más, Hidreley, diseñador brasilero que le “da vida” a los personajes en imágenes creadas con inteligencia artificial, mostró cómo se vería el personaje de Jake si fuera un humano real.

“¿Qué pasaría si Jake y Neytiri parecían humanos?”, escribió el diseñador y sus seguidores respondieron: “Qué genial... idéntico... muchas felicidades. Me encanta esta película Faltan rastas, trenzas o cabello encrespado”; “better to be in blue”; “Ahora entiendo la acusación de apropiación de la cultura nativa americana que hicieron contra la película que tienen los rasgos de los nativos”.