Nodal confesó que Cazzu casi muere en el trabajo de parto: cómo fue el doloroso momento

Cazzu y Christian Nodal conforman una de las parejas más estables y sorprendentes del mundo del entretenimiento latino de los últimos años. El artista mexicano y la argentina se enamoraron perdidamente en 2022 y, luego de varias citas que provocaron rumores del surgimiento de un nuevo romance, finalmente oficializaron su relación a mediados de dicho año.

El amor fue creciendo y a comienzos de 2023, Julieta anunció que estaba embarazada del sonorense. En septiembre del mismo año, finalmente, nació Inti, su primogénita. Sin embargo, el parto no fue tan lindo como sus fanáticos pensaban, sino todo lo contrario

En una reciente entrevista para el podcast Noches de Luz, Nodal reveló que el parto “no fue bonito”. Se trata de la primera vez que el cantante habla del día que su hija nació, en diálogo con la periodista dominicana Luz García.

La pareja le demuestra su amor todo el tiempo a Inti. Foto: Instagram

“El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito. Iba como un parto natural y, en el último momento, pasó que rompieron la bolsa y con la presión se salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza y eso la aplastó”, confesó Nodal, y agregó: “Yo tenía la máquina de los latidos y empezó a bajar el ritmo de las dos, de Inti y de Cazzu”.

Nodal reveló que Cazzu casi muere en el parto. Foto: Instagram

La periodista le preguntó si sintió miedo, y Nodal respondió: “Fue el peor sentimiento en mi vida”. Era tan extremo que empezó a rezarle a dios: “Yo decía: Dios, nunca te pido nada, por favor, no me hagas esto. Este golpe yo no lo aguanto. Mañana mismo agarro la pistola y me despido. No me siento capaz de sobrevivir a algo como esto”.

Mira el video de Nodal