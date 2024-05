Decoración para hogar: haz esta lámpara con elementos que tiene en tu hogar

Decorar tu hogar es más fácil de lo que crees. No es necesario que gastes demasiado dinero o tiempo, ya que puedes hacer una decoración linda y de calidad con elementos que tengas en tu hogar. Cucharas de plástico, botes de mermelada, botellas de refrescos, todos ellos pueden ser tu gran aliado para decoración.

Las luces frías aportan oscuridad a un espacio. Foto: Archivo.

La iluminación dentro de un hogar es una decoración fundamental. Con ellas podrás crear un ambiente sumamente acogedor y reconfortante. Aunque no lo creas, la iluminación de tu hogar ayuda a mejorar tu estado de ánimo porque aumenta la producción de serotonina, la hormona de la felicidad.

Paso a paso para decorar tu hogar

Puedes conseguir una lámpara en el mercado, pero es cierto que no son decoraciones económicas y que quizás no se adapten a tus gustos. Sin embargo, no debes preocuparte, como se mencionó anteriormente, puedes tomar elementos de tu hogar y sacarle provecho.

Si tienes cucharas de plástico, pegamento, vaso, pintura y un foco, podrás hacer una lámpara. Primero debes cortar las cucharas y separar la parte superior. Los mangos puedes guardarlos para otra decoración. La cantidad de cucharas dependerá de qué tan grande quieras tu lámpara.

Este es el resultado final. Foto: TikTok.

Luego toma el vaso y empieza a cubrirlo con las cucharas. Recuerda utilizar un pegamento fuerte para que luego no se estropee. Debes tener paciencia ya que debes pegar las cucharas de a una. Cuando hayas terminado, deja secar y píntala del color que tu prefieras. Luego añade el foco y listo, tendrás una lámpara.