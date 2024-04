La inteligencia artificial muestra cómo sería el hijo de los actores de Grease

En el siglo pasado, cientos de películas de comedia musical generaron un gran impacto en varias generaciones y, sin dudas, "Grease" fue una de ellas. La cinta, lanzada en 1978, contó con la dirección de Randal Kleiser y está basada en el musical de Broadway del mismo nombre. Pero la dupla que conformaron John Travolta y Olivia Newton-John fue inigualable.

La trama se desarrolla en la década de 1950 y sigue la historia de amor entre Danny Zuko, interpretado por John Travolta, y Sandy Olsson, interpretada por Olivia Newton-John. Ambos se enamoran durante el verano, pero se separan inesperadamente cuando Sandy tiene que regresar a Australia. Cuando se reencuentran en Rydell High School, descubren que están en diferentes mundos: Danny es el líder de los T-Birds, un grupo de chicos rebeldes, mientras que Sandy es una estudiante aplicada. A pesar de las diferencias, intentan mantener su amor vivo mientras enfrentan desafíos y conflictos.

El elenco de "Grease" también incluyó a figuras destacadas como Stockard Channing, Jeff Conaway y Didi Conn, entre otros. La película fue un éxito rotundo en taquilla y su banda sonora, con canciones pegadizas como "Summer Nights", "Greased Lightnin'" y "You're the One That I Want", se convirtió en un éxito internacional.

Mira el video de Grease

Hoy en día, "Grease" sigue siendo una película querida por muchas personas en todo el mundo. Su legado perdura a través de generaciones, y sus canciones y personajes continúan siendo referentes de la cultura pop. Sin duda, "Grease" es una obra maestra del cine musical que seguirá siendo admirada y celebrada por muchos años más.

Así sería el hijo de Danny y Sandy, según la IA. Foto: Hidreley

En la actualidad, la cinta sigue siendo muy recordada y algunos creadores de contenido piensan en sus personajes y qué habría sido si hubiesen tenido hijos. Tal como se cuestionó el diseñador Hidreley: "¿Qué pasaría si estas parejas de películas icónicas tuvieran niños en la trama?". En una publicación de Instagram, reveló, gracias a la inteligencia artificial, cómo se vería el hijo entre Danny y Sandy, causando furor por el parecido entre ambos.