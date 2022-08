La historia detrás de la icónica campera que Olivia Newton-John usó en Grease

En 1978, Olivia Newton-John junto a John Travolta se pusieron en la piel de Sandy Olsson y Danny Zuko para llevar a la pantalla grande el gran musical Grease. Gracias al largometraje, que fue aclamado por la crítica, los actores forjaron una entrañable amistad. Además, el film les permitió a ambos consolidar su carrera artística. Sin dudas, marcó un antes y un después para los dos.

John Travolta y Olivia Newton-John en Grease

El musical relata la historia de amor entre rebelde Danny y la inocente Sandy, que se conocen durante el verano y al despedirse, ninguno de los dos piensa en volverse a ver. Sin embargo, se equivocan. Ella se matricula en el mismo instituto que una amiga y es allí donde termina convirtiéndose en compañera del apuesto joven, el colíder de los "T-Birds".

Una de las escenas más recordadas de la película es cuando interpretan la reconocida canción You're The One That I Want. En la escena, Newton-John luce, en combinación con Travolta, un pantalón negro, remera negra y una camera de cuero. Lo que muchos no conocen es la historia detrás de lo que sucedió con esta prenda luego del rodaje.

Para recaudar fondos para el Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre, la actriz optó por subastar la campera y recaudó 400 mil dólares. Pero, a los años, la campera retornó a su poder. ¿El motivo? El comprador anónimo decidió que quien debería guardar parte del vestuario de Grease era su protagonista.

Olivia Newton-John como Sandy Olsson en Grease

"Esta chaqueta te pertenece a ti y al alma colectiva de aquellos para quienes eres la banda sonora de sus vidas. No debe quedarse en el armario de un multimillonario. Por esta razón, se la devuelvo con humildad y respeto a su legítima propietaria, que es usted", le escribió el hombre al devolverle el abrigo a la actriz y cantante británico-australiana.