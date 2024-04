Netflix: la nueva miniserie de solo 8 capítulos que es furor en la plataforma

Netflix ha agregado una producción a su catálogo y ya está causando furor en la plataforma. Si lo que buscas es una serie corta pero entretenida, quizás estés en el lugar correcto. La miniserie es ideal para quedarte toda la tarde en tu sofá mientras disfrutas de un buen tazón de palomitas y algún refresco.

La serie que llegó a Netflix

Se trata de Luchas por el paraíso: ¿En quién confiar?, o en inglés Fight for Paradise: Who Can You Trust?. Este es un reality show que poco a poco se coloca entre los primeros puestos de lo más visto de Netflix. Con tan solo 4 capítulos estrenados, todo indicaría que se convertirá en tendencia.

Los próximos capítulos se estrenarán el 30 de abril. Foto: Archivo.

La serie mostrará a un grupo de personas que abandonan sus hogares para instalarse en una isla llena de lujos. Pero al llegar, notarán que aquellas comodidades sólo estarán disponibles si pasan correctamente los desafíos del día. Pero estás actividades no son lo que tú los piensas.

Además de desafíos físicos, cada uno de los participantes tendrá que formar alianzas con aquellos en quienes confía. Sin embargo, hay engaños y mentiras que harán tambalear la confianza de más de uno. Y así las actividades de la isla se convertirán en un verdadero desafío para los participantes de la casa.

No te pierdas el tráiler de esta miniserie

La conductora es Bonnie Strange, modelo, cantante e ícono de moda rusa. Ella dirige cada una de las actividades de la isla. Gracias a su gran talento, Bonnie te mantendrá pegado a la pantalla mientras te relata y muestra cómo los participantes del reality atraviesan los desafíos de la isla.