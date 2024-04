El mensaje del ángel de la guarda para este 18 de abril para Cáncer, Leo y Virgo

Se piensa que los ángeles de la guarda son asignados para proteger, guardar y guiar a una persona o un grupo en particular durante su existencia en la tierra. Este es un concepto que tiene sus raíces arraigadas fuertemente en la tradición cristiana. Sin embargo, no es una figura exclusiva de esta religión ya que han existido ideas parecidas en diversas culturas y sistemas religiosos.

Estas creencias también se pueden relacionar con los signos de la astrología, porque algunos creen que cada uno de estos tiene asignado un ángel de la guarda. En este contexto, en la jornada de hoy recopilamos información sobre el mensaje diario y las recomendaciones que envían estos seres celestiales para Cáncer, Leo y Virgo para este 18 de abril.

El mensaje para Cáncer, Leo y Virgo. Imagen de Pexels.

Cáncer

Se considera un signo de agua y está regido por la Luna. Los cáncer suelen ser asociados con características como la intuición, la sensibilidad y la emotividad. El ángel Muriel tiene ciertos consejos para este signo. No puedes mandar a tu corazón a seguir un camino que no quiere. Trata de amar con intensidad y demuestra tus sentimientos con la persona que realmente vale la pena. No escatimes ni guardes las emociones, porque tarde o temprano eso puede afectar tu salud mental.

Leo

El signo de Leo es representado por el león, y se cree que las personas nacidas bajo este signo tienen cualidades como la valentía, la generosidad, la creatividad y la pasión. Son conocidos por ser líderes naturales y por tener una fuerte personalidad. El arcángel Miguel tiene un mensaje importante para Leo. Te encuentras asentado en tierras peligrosas, ya sea en el amor o el trabajo. Es momento de pensar si de verdad quieres vivir una vida de lamentos o arrepentimientos. Deja de hacer cosas de las que te arrepentirás o empieza a aceptar tus acciones.

Estas figuras te pueden encaminar hacia el bien. Imagen de Pexels.

Virgo

Es un signo de tierra, lo que significa que se considera práctico, trabajador y detallista. Su planeta regente es Mercurio, lo que les confiere habilidades comunicativas y mentales agudas. El ángel Rafael tiene ciertos consejos para este signo. No te excedas gastando en cosas que no necesitas, porque después andas ajustado y lamentándote en los rincones. Empieza a ser más consciente y confecciona una lista para ver a donde se va tu economía. De esta forma, aprenderás a cuidar más tus finanzas e incluso podrás ahorrar más.