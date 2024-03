La diminuta cintura de Salma Hayek en su juventud en México

Se sabe que Salma Hayek inició su carrera en México antes de hacerse un nombre en Estados Unidos. La actriz oriunda de Veracruz, comenzó su camino en la actuación participando en telenovelas mexicanas como "Teresa" y "El Callejón de los Milagros". Estas producciones le brindaron reconocimiento en su país natal y establecieron las bases para su éxito en la industria del entretenimiento.

El talento y la belleza de Salma Hayek no tardaron en llamar la atención en Hollywood, y en la década de 1990, comenzó a hacer incursiones en la industria cinematográfica estadounidense. Uno de sus primeros papeles importantes en Estados Unidos fue en la película "Desperado" (1995), dirigida por Robert Rodríguez y coprotagonizada por Antonio Banderas. Su interpretación como Carolina, una mesera de bar, le valió elogios de la crítica y le abrió las puertas para más oportunidades en Hollywood.

Salma Hayek continuó consolidando su carrera en Estados Unidos con papeles destacados en películas como "Desde el Infierno" (1999), donde interpretó a la artista Frida Kahlo, y "Fools Rush In" (1997), junto a Matthew Perry. Sin embargo, fue su papel como Frida Kahlo en la película biográfica "Frida" (2002), que produjo y protagonizó, lo que la catapultó al estrellato internacional y le valió una nominación al Premio de la Academia como Mejor Actriz.

Salma Hayek vistió de rojo en su visita a la Zona del Tajín. Foto: Instagram /Salma Hayek

Pero su impacto en la televisión y en el cine no sólo fueron posibles por su talento, puesto que la actriz también es una de las divas más bellas de su generación, impactando a todo el mundo. A sus veintes, Salma se convirtió en una figura influyente para los mexicanos y para el mundo en general, por lo que siempre que volvía a su estado natal, causaba sensación. Lo mismo ocurrió cuando se acercó Zona del Tajín, en el municipio de Papanlta, al norte del estado de Veracruz, luciendo un vestido rojo.

La actriz hizo un shooting para promocionar el municipio. Foto: Instagram /Salma Hayek

“¿Estamos todos de acuerdo en que es una de las mujeres más lindas del mundo?”; “Yo estuve en ese Shooting, fue para promocionar Veracruz!!!”; “Suertudos esos bailadores”; “QUE VIVA VERACRUZ”; “Aún recuerdo que te fuimos a ver a las grabaciones del Veracruz, el estado que lo tiene todo”; “VIVA PAPANTLA CARAJO”; “La veracruzana más bella”; “Two wonders of the world in one frame!!”; “Viva Veracruz”; “Es la zona arqueológica del Tajín, localizada al norte del estado de Veracruz, municipio de Papantla”; “Red is SO your color!”, decían los comentarios de Instagram.