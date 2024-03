Salma Hayek revela cómo lucir un bikini a sus 57 años

Una vez más, la actriz mexicana Salma Hayek se convierte en el centro de atención en el ámbito digital y en las principales plataformas de noticias del entretenimiento. La razón detrás de este fenómeno no es otra que una reciente fotografía compartida en sus perfiles oficiales, donde se le ve radiante en un traje de baño, demostrando que el avance de los años parece favorecerla extraordinariamente.

Recientemente, en su cuenta oficial de Instagram, Salma Hayek sorprendió a sus admiradores con una instantánea donde posa en un microbikini naranja. Esta elección no solo resalta su indiscutible belleza sino también su figura escultural, generando una ola de reacciones positivas de parte de su amplio seguimiento global. Los comentarios no solo destacan su físico sino también reconocen su momento de éxito como empresaria en la industria cinematográfica.

Salma Hayek posee millones de seguidores en sus rede sociales.

"Hola Salma, me encanta tu actuación, ¿alguna vez vendrías a Eslovaquia? Por favor, responde, significaría mucho para mí", "Viva México y Arriba Chihuahua Cab…!", fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz mexicana en su publicación de la famosa red social de la camarita.

La foto en cuestión logró captar la atención de más de medio millón de personas, quienes no tardaron en expresar su admiración mediante "me gusta" y comentarios. Estas muestras de afecto no solo provienen de fans, sino también de colegas que celebran tanto su apariencia envidiable como su trayectoria ascendente en el cine.

"#vivamexico. Cenote", fue lo que escribió en la publicación Salma Hayek.

Salma Hayek no solo ha hecho ruido en las redes sociales; su carrera profesional continúa en ascenso. En el último año, la actriz de Coatzacoalcos ha dejado su huella tanto en la televisión como en el cine. Destacándose en Netflix, participó en un episodio de la aclamada serie "Black Mirror", y en la gran pantalla, brilló junto a Channing Tatum en "Magic Mike: el último baile". Estos proyectos no solo consolidan su posición en Hollywood sino que también testimonian su versatilidad y talento indiscutibles.