Salma Hayek recuerda sus primeros años en el modelaje con un video imperdible

Salma Hayek tenía tan solo 23 años cuando protagonizó la telenovela que sería el puntapié para toda una carrera en la industria cinematográfica. A esa edad, la actriz mexicana actuó en “Teresa”, una tira televisiva popular a fines de os ’80 y comienzos de los ’90. Pero ella sabía que quería triunfar en lo alto, por lo que decidió irse a Los Ángeles a probar suerte.

Mientras seguía estudiando actuación, la diva mexicana se presentó en un casting tras otro hasta conseguir su cometido. Sin embargo, tuvo que afrontar obstáculos por su procedencia latina, acento y, a veces, apariencia. Aun así, Salma les demostró su capacidad para interpretar papeles multifacéticos frente a la cámara, conquistando a grandes audiencias.

Actualmente, Hayek tiene 57 años y cuenta con amplia trayectoria a sus espaldas. Es por ello que, cada tanto, la actriz de Frida disfruta de recordar algunos de sus momentos más icónicos en el pasado, cuando recién se estaba forjando como actriz en la industria.

Salma Hayek recibió el viernes con un posteo danzando. Foto: Instagram @salmahayek

Precisamente, eso hizo en las últimas horas, al recordar un fragmento de video en una alfombra roja, donde lució un hermoso vestido blanco que todavía causa furor. “Es difícil tratar de elegir cuál vestido usar, porque hay tres habitaciones allí, llenas de las prendas más hermosas. Y hay que entrar y solamente elegir uno”, se la escucha decir a Salma en el video.

Mira el video de Salma Hayek

En la leyenda del posteo de Instagram, puso: “Érase una vez, antes de las redes sociales cuando yo era muchos tamaños más pequeña, pero no más sabia. #tbt”; y sus seguidores comentaron: “Sigues siendo la misma hermosura de siempre”; “Señora, usted se ve bien en cualquier peso o edad”; “Una muñequita”; “La chica más hermosa del planeta y punto”; “En aquel entonces eras una princesa... ahora eres una reina”; “Dios mío, eso es tan lindo”; “Sigues siendo tan hermosa como siempre has sido”; “¡¡Luce genial allí y luce genial ahora!!”; “¡Una reina entonces y todavía una reina ahora!”; “Apenas has cambiado”.