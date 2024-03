Son adorables: estas son las señales de que tu perro te ve como su mamá

Una mascota es una excelente compañía y podrás disfrutar muchos momentos junto a ella. En algunos casos, cuando se adopta un perro o gato, tienen apenas 45 días y los separan de sus madres. Por esto es que cualquier animal comenzará a buscar el amor y cuidado de su madre en otros lugares.

Algunas veces, una mascota encuentra esa seguridad en sus dueños, pero en muchas otras situaciones no es así. Los expertos examinaron por varios meses a diferentes cachorros y notaron que algunos comportamientos indican que han adoptado a sus dueños como madre o padre.

Si tienes un perro es importante educarlo desde que es cachorro. Foto: Archivo.

Cabe aclarar que un perro no tiene el mismo concepto de madre que un humano. Un animal sabe perfectamente que sus dueños son de una especie diferente y por ese motivo, su comportamiento no será el mismo que con un animal de su misma especie. Sin embargo, una mascota desarrolla sentimientos fuertes hacia su dueño.

Las señales de que tu perro te considera su madre

Si cuando estás recostado sobre tu sillón o cama, tu perro intenta acostarse a tu lado, has conseguido que un can te adopte como familia y confíe en ti. Esto no sucede a menudo por lo cual deberías sentirte orgulloso de tus logros. Además si tu mascota tiene cachorros y deja que los acaricies también es una buena señal.

Es muy importante cuidar la alimentación de tu mascota. Foto: Archivo.

Si tu perro tiene una herida grave o tienes que cuidarlo, podrás notar que su comportamiento cambia. Ellos sentirán mucho dolor y si dejan que te acerques quiere decir que confían en que no les harás nada malo. A su vez, si dejan que les apliques un remedio, esto indica que creen que eres su madre.