Los cuidados que deberías tener en cuenta antes y después del alisado de cabello

Muchas personas tienen la fantasía de tener el cabello lacio, sano y perfecto. Por esta razón, cada vez que tienen la oportunidad aprovechan para hacerse tratamientos, mascarillas e incluso el mismísimo alisado. Existen varios métodos disponibles y cada uno tiene sus propias características y resultados.

Algunos de los más comunes son el alisado con calor, el que utiliza químicos, el japonés, el brasileño, y demás. Hay que tener en cuenta que algunos tratamientos pueden llegar a dañar el cabello, por eso es importante consultar a un profesional antes de realizarlo. Además, hay que cuidar el pelo antes y luego de realizarlo. De esta manera, lograremos que la cabellera no se estropee y luzca sin vida u opaca.

Presta atención a los siguientes consejos para tener un cabello liso, sano y brillante. Imagen de archivo.

En este artículo te dejamos algunos consejos para mantener la salud y la apariencia del cabello, aun cuando nos realizamos el alisado. A continuación, te explicamos todos los tips de belleza y los cuidados que deberías tener antes de someterte al procedimiento y luego, ya que es importante tener un cuidado adicional para prolongar los resultados.

Antes del alisado

Antes de someter tu cabello a cualquier proceso químico es importante que tu cabello se encuentre sano. Puede pasar que nos hacemos el alisado y el resultado no queda como queríamos porque las puntas abiertas o por falta de hidratación. Para evitar esto es crucial que tengas una rutina de cuidado semanal en la que incluyes mascarillas para hidratar y nutrir, sin abusar de estos productos. Elige profesionales que te acompañen en el proceso, es clave que tu cabello quede en manos de un buen estilista y que este te deje todas las recomendaciones deseadas. Además, elige productos de calidad que cuiden tu fibra capilar.

Realiza mascarillas semanales para hidratar tu cabello. Imagen de Freepik.

Después del alisado

Los primeros días el cabello es muy sensible, así que deberías evitar a toda costa colocarlo detrás de la oreja. De lo contrario, las mechas pueden quedar con ondulaciones o marcas alrededor del rostro. Tampoco uses moños, colines, ganchos u otros accesorios. Dependiendo el tipo de alisado, es mejor que no mojes tus cabello en los primeros 4 días.

Después de que transcurran los días, vuelve a tu rutina de cuidado y aplica mascarillas para el cuidado capilar. Elige productos compatibles con tu alisado, que brinden los nutrientes necesarios al cabello. Utiliza un peine con dientes anchos para desenredar el pelo y al mismo tiempo, activar la circulación.