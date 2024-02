Acertijo visual: encuentra los 4 errores en la imagen de difícil solución

Una ciudad hecha caricatura se puede observar en el centro de este acertijo visual. Vehículos como un colectivo de transporte público y un automóvil circulan por las calles de la ciudad ilustrada. Detrás, se observan los grandes edificios y los ciudadanos rondando la ciudad.

Como cada reto visual, esta imagen esconde algunos errores que, usualmente, pocos internautas logran encontrar. Para hallarlos, es útil considerar diferentes perspectivas y enfoques. A veces, mirar la imagen desde un ángulo diferente o pensar de manera creativa puede revelar pistas ocultas.

Otro enfoque común es buscar simetrías, patrones repetitivos o elementos que parezcan normales, pero que escondan una particularidad extraña. Estos elementos pueden indicar una pauta o una secuencia que conducirá a la solución del acertijo visual.

Acertijo visual. Foto: MDZ Online.

Los errores en la imagen de este reto visual son cuatro. El primero es que no hay luz roja en el semáforo. El segundo y el tercero están en el colectivo: no tiene puerta ni rieles. Y, finalmente, diciembre no tiene 32 días, como sale en el cartel del evento deportivo. Los invitamos a todos a nuestra próxima aventura. Esta nota es propiedad de MDZ. Prohibida su reproducción sin un hipervínculo al contenido original.

Solución del acertijo visual. Foto: MDZ Online.

