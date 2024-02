Soledad Pastorutti continúa llevando su música a cada rincón de la Argentina y en cada una de sus presentaciones enamora a sus admiradores tanto con su voz como con con los maravillosos looks que elige. En Instagram, La Sole sube imágenes de los eventos y sus admiradores aprovechan la oportunidad para agradecerle por compartir su música y también la llenan de halagos.

Las nuevas postales de Soledad Pastorutti que encantaron a sus seguidores

En una de sus últimas publicaciones, escribió: "Postales de una noche de fiesta gigante y hermosa. 50 años de un festival que me sigue sorprendiendo. Gracias Durazno por recibirme una vez más (la 4ta) con tanto cariño y respeto. Pronto volvemos a vernos Uruguay".

La Sole comparte imágenes de sus shows en Instagram

"Potra", "Potrísima y esa multitud, impresionante", "No sé si este fandom llega a los 30 años con esos looks que estás metiendo", "Orgullosa de seguir y admirar a la persona correcta. Cuánto orgullo gringa de mi corazón", "Me encanta como te queda ese peinado", "Que facha que maneja mi cantante favorita", "Hermosa siempre la Sole. Tus palabras siempre llegan al corazón" y "El despliegue del sur hasta Uruguay fue algo que solo vos podes hacer siempre con una sonrisa y dándolo todo. Armaste un equipazo, que te sigue y te hace brillar. Increíble Gringa", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

Pastorutti llama la atención en las redes sociales

El 2023 fue un gran año para Pastorutti. Es que la cantante de Arequito lanzó Natural y fue todo un éxito. Este trabajo marcó su regreso a la música de raíz latinoamericana y tiene una vuelta de tuerca gracias al aporte que realizó el productor Nico Cotton.

El trabajo discográfico incluyó clásicos como “La del olvido”, “La llamadora”, junto a Raly Barrionuevo y “Bañado norte”, con la participación de Chango Spasiuk. También, temas inéditos como “Los paisajes”, “De solo pensar en ti” y “Copla de amor”, entre otros.