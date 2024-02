Soledad Pastorutti volvió a enamorar a sus admiradores con un nuevo álbum de fotos

Soledad Pastorutti no para de conquistar corazones con las publicaciones que comparte en sus redes sociales. En Instagram la siguen casi dos millones de personas que llenan sus fotos y videos de hermosos comentarios y 'me gusta'. Ahora, la cantante de Arequito volvió a enamorar con un nuevo álbum de fotos.

Las imágenes que compartió son del show que brindó en San Francisco, Córdoba. "La artista definitiva", "A eso de las 6 me dormí jajaja no me quiero imaginar vos. Hermoso show, Córdoba siempre te da un plus que te hace sonreír más", "Cada show te superás, y cada palabra llega al alma. Me encanta ver a los niños, jóvenes y ancianos cantando tu música" y "Qué hermosas palabras al final del show. Sos nuestra fortaleza", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

El año pasado, La Sole lanzó Natural, su nuevo disco. En total, ya editó 19. Este trabajo marcó su regreso a la música de raíz latinoamericana y tiene una vuelta de tuerca gracias al aporte que realizó el productor Nico Cotton.

Las fotos de La Sole en Instagram

El álbum cuenta con clásicos como “La del olvido”, “La llamadora”, junto a Raly Barrionuevo y “Bañado norte”, con la participación de Chango Spasiuk. También, temas inéditos como “Los paisajes”, “De solo pensar en ti” y “Copla de amor”, entre otros.

Sobre el trabajo, Pastorutti dialogó con Télam y señaló: "Empezamos a trabajar sin estar pensando en un disco sino en hacer algo que nos gustara, que nos encuentre. Fuimos varias personas en un estudio durante muchos días haciendo como un experimento".